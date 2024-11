Landstræner forventer Eriksen og Bah i kamp inden samlingen

Både Christian Eriksen og Alexander Bah døjer i øjeblikket med skavanker, men de to fynboer er alligevel en del af Brian Riemers første trup som dansk landstræner.

Det er de, fordi forventningen ifølge landstræneren er, at begge spillere ser banen, inden landsholdet mandag samles for første gang under den nye træner.

Christian Eriksen har ikke været en del af Manchester Uniteds trup i de seneste to kampe på grund af en skade.

Den nytilkomne landstræner fortæller, at midtbaneprofilens skade ikke er alvorlig, og han måske kunne have været i aktion i den forgangne uge, hvis det havde været absolut nødvendigt.