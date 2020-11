Landstræner-vikaren: - Oliver gjorde det godt

Der var roser til 21-årige Oliver Christensen fra OB efter hans debut i målet i onsdagens testkamp mod Sverige.

Danmark vandt 2-0 og Gribben fra Kerteminde, som den unge målmand kaldes, gjorde det godt i sin debut på det danske fodboldlandshold.

- Oliver Christensen gjorde det godt i en svær situation som ny og ung målmand, sagde den vikarierende landstæner Ebbe Sand efter kampen.

På grund af coronasmitte i landsholdstruppen fik hele otte spillere debut i onsdagens kamp.

Alle fik pæne ord med fra træneren, som til gengæld ærgrede sig over, at svenskere stod langt tilbage på banen og satsede på kontraangreb.

Den taktik betød, at blandt andre Oliver Christensen ikke havde meget at lave og således kun var i aktion ganske få gange.

Samme karakter som stjernen

TV 2-kommentatoren Flemming Toft fremhæver i sin karaktergivning på tv2.dk, at Oliver Christensen havde en "god reaktionsredning efter pausen. Derfor ingen fejl", skriver Flemming Toft og tilføjer: "Fyn er fin".

Han giver ham karakteren 3 - samme karakter som den fynske stjernespiller Christian Eriksen får i sin landskamp nummer 101.

Oliver Christensen er den første OB-målmand i mere end 25 år i landsholdsburet. Det er ikke sket siden, at OB-legenden Lars Høgh stod på mål mod Mexico 11. januar 1995.

Plads til Oliver?

Det var landsholdets femte kamp på stribe uden nederlag, og det var den fjerde sejr i de seneste fire kampe.

Om der bliver plads til Oliver Christensen i det danske mål i de kommende kampe må tiden vise.

Her tager Danmark søndag imod Island i Nations League i Parken, mens Belgien venter tre dage senere på udebane. Det forventes, at det danske hold kan forstærkes med adskillige af de corona-isolerede spillere.

Samtidig er håbet også, at spillerne fra de engelske klubber - her i blandt målmand Kasper Schmeichel - får lov til at støde til den danske trup.

