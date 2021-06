Lang testkø i Odense lørdag formiddag

Lørdag formiddag er der udsigt til lange testkøer i Odense.

Det skyldes ifølge Lars Bladt, der er direktør i Carelink, at dagen har budt på ekstraordinært mange sygemeldinger.

- Lige nu er er der lang kø ved testcentrene i Odense, men vi håber at køen bliver kortere i løbet af dagen, siger han.

Han fastslår at Carelink arbejder på højtryk for at nedsætte ventetiden.