Lang ventetid på coronatest: Testkapacitet skrues løbende op i Odense

Odense Universitetshospital arbejder på at øge antallet af test i Odense, for at nedbringe ventetiden.

Torsdag øges antallet af daglige test i testcentret i Højstrup fra omkring 900 onsdag til formentlig 1.500 torsdag.

Jeg synes ikke, det er i orden, at man skal vente over et døgn for at blive testet Marianne Hou Jepsen, Tullebølle

- Det er jo en pæn udvidelse, og det er jo de borgere, som ikke har symptomer, og som har brug for test af en eller anden grund, siger Kim Brixen, som er lægelig direktør på Odense Universitetshospital, og fortsætter:

- Vi arbejder også vedvarende på sygehuset i sundhedssporet for at øge kapaciteten her også, og det gør vi lige så hurtigt, som vi kan.

I Odense må man vente flere dage på at booke en test. Gående kan tidligst booke en test fredag på coronaprover.dk, mens man i bil ikke kan få en tid før lørdag.

Når det kommer til test af borgere, der har symptomer, er det dog svært at øge kapaciteten, fortæller direktøren.

- Vi kan ikke sige et tal for, hvor meget vi kan skrue op i morgen, men vi tester i øjeblikket cirka 2.000 borgere om dagen, og det arbejder vi ihærdigt på at øge, siger Kim Brixen.

Svar inden 24 timer

Onsdag kritiserede en række partier regeringen på grund af lang ventetid på test. Det gælder blandt andet Enhedslisten.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi bruger et af de vigtigste våben for at bryde smittekæderne, og at man så har mulighed for at få svar på, om man er positiv eller negativ. Vi har kritiseret regeringen for, at det ikke går hurtigt nok, siger Victoria Velasquez.

Regeringen og folketingets partier satte i august en målsætning om, at 80 procent af dem, der ønsker at få en test, skal have adgang til det inden for 24 timer.

Ligeledes er målet, at 80 procent kan få svar på sin coronatest inden for et døgn.

- Det er jo vigtigt, at sundhedsministeren (Magnus Heunicke, red.) sender et signal om, at der skal opprioriteres i forhold til kapaciteten, og at man prioriterer, at man får svar, når man er blevet testet, så vi hurtigst muligt kan tegne et billede af, hvor vi skal sætte ind, siger Victoria Velasquez.

Opråbet har ikke fået ministeren til at love mere hjælp til Fyn og Odense. Kim Brixen understreger dog, at OUH i forvejen arbejder ihærdigt på at udvide kapaciteten.

- Vi vil selvfølgelig gerne leve op til den garanti, som politikere har stillet i udsigt, og vi synes også, det er ganske fornuftigt. Vi er jo bare ikke helt herre over, at der kommer et smitteudbrud, som øger efterspørgslen ganske kolossalt næsten fra den ene dag til den anden, siger Kim Brixen.

Kørt fra Langeland til Odense

En af dem, der i dag blev testet i Odense, er Marianne Hou Jepsen, som er kørt til Odense fra Langeland, fordi hun ikke kunne få en test i Svendborg før fredag.

- Jeg synes ikke, det er i orden, at man skal vente over et døgn for at blive testet, siger Marianne Hou Jepsen.

Hun arbejder selv i sundhedsvæsenet, og derfor har hun brug for hurtigt at få et svar, så hun kan komme tilbage på arbejde.

- Det er lidt uhyggeligt, at især sundhedspersonalet skal vente i lang tid for at blive testet, for vi har jo det klientel, vi har i vores daglige arbejde. Det er jo risikobetonet, siger Marianne Hou Jepsen.

Ifølge den lægelige direktør er der dog ikke den store forskel på ventetiden i de to fynske byer.

- Ventetiden er nogenlunde den samme i Svendborg og i Odense, og vi prøver selvfølgelig at justere, så det er bedst muligt balancerer, siger Kim Brixen.

Hvornår bliver det sådan, at man kan komme fra døgn til døgn?

- Det kan jeg ikke svare på, for der er alt for mange ubekendte i den ligning. Smittetrykket ændrer sig fra døgn til døgn, og efterspørgslen på test ændrer sig derfor også fra døgn til døgn. Men vi arbejder ihærdigt på at opbygge kapaciteten lige så hurtigt, som vi kan, siger Kim Brixen.

På hjemmesiden coronaprover.dk kan personer uden symptomer booke tid til en test uden først at få en henvisning fra egen læge.