Lange udsigter til permanent løsning: Politiker vil presse på for at stoppe letbanekørsel i ydertimer

Sagen om for meget støj og vibrationer langs Odense Letbane har fået et nyt kapitel.

I slutningen af juni afslørede nye målinger, at letbanetoget støjer for meget flere steder på den 14,5 kilometer lange rute, hvilket er til stor gene for naboerne til letbanen.

Det fik Odense Letbane til at iværksætte en midlertidig løsning, hvor man har forsøgt at dæmpe lydniveauet ved at sænke hastigheden på letbanen i døgnets sene timer.

I et nyt notat til Odense Kommunes økonomiudvalg fremgår det dog, at det midlertidige tiltag ikke har haft den ønskede effekt, og derfor er der lange udsigter til en permanent løsning.

Det ærgrer de støjplagede naboer.

- Vi har mange, der ikke får deres søvn. Der er nogen, der sover ned til tre timer om natten, fordi larmen er der konstant, og det kan man ikke blive ved med at holde til. Der er mange der flyttet ud af deres boliger netop derfor, siger Jesper Thinggaard Sørensen, der er nabo til letbanen.

Der kan hurtigt gå to år

Odense Letbane har skabt en såkaldt taskforce-enhed med entreprenøren Comsa, togleverandøren Stadler, driftselskabet Keolis og den eksterne rådgiver Cowi. Sammen forpligter de sig til at løse udfordringerne med overtrædelse af støjgrænserne langs med letbanen.

- Vi er godt klar over, at støjen er et problem for mange af borgerne, og det er beklageligt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at finde fejlen og årsagen til det. Det er derfor alle parametre, der skal kigges på nu, siger Odense Letbanes bestyrelsesformand Jesper Rasmussen til TV 2 Fyn.

Ifølge notatet til økonomiudvalget har taskforce-enheden flere fokuspunkter i jagten på forbedringer i støjniveauet.

Det gælder blandt andet analyse af kørselsmønstre i samarbejde med chaufførerne, fokus på smøring af hjul og skinner og justering af lyskryds.

Bestyrelsesformand Jesper Rasmussen mener dog, at der hurtigt kan gå to år, før der er fundet en god løsning på støjproblemerne.

Venstre vil stoppe kørsel i ydertimer

Notatet fra Odense Letbane får nu medlem af Odense Kommunes økonomiudvalg Christoffer Lilleholt (V) til at presse på for at stoppe letbanedriften i ydertimerne.

- Vi mener i Venstre, at man bør kigge på andre midlertidige løsninger – som at stoppe med at køre i de tidlige morgentimer og sene aftentimer, hvor det ikke er vores opfattelse, at der er mange med letbanen, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

- Vi har forespurgt på det på tidligere møder, hvor der ikke har været opbakning, fordi der har været andre alternative løsninger. Men det har så vist sig nu, at de ikke virker, så vi håber på nye drøftelser.

I Tyskland og Østrig gik letbanen i flere byer under navnene "tordentrommel" og "buldrebane", fordi den lød som torden, når den bragede og vibrerede henover skinnerne i gaderne. Men i en østrigsk by ser man ud til at have fundet løsningen på støjproblemerne.