Larmer som et jetfly: - De skruer op når politiet er væk

- Lige så snart de ser enden af politibilen, så skruer de op igen.

Det er Ranja Bjerrings oplevelse af, hvad der foregår på de lune sommeraftener i Munke Mose i Odense.

Her er der i øjeblikket især i weekenderne samlet masser af unge mennesker, som hygger sig - og spiller musik med et lydniveau, som generer omgivelserne.

Alene I den forgange weekend modtog Fyns Politi 87 klager om "musik til ulempe", som det i politisprog hedder.

Men der bliver kun uddelt ganske få bøder og konfiskeret ganske få højtalere.

Ranja Bjerring bor tæt på begivenhederne og fortæller til TV 2/Fyn, at hun i høj grad har oplevet weekendens støjgener.

- Der var nogen stykker i aftes (lørdag aften, red.) og kunne se, at politiet kørte igennem indtil flere gange, men det virkede ikke som om det rigtig havde nogen indflydelse på de unge, fortæller Ranja Bjerring.

De unges trick er ifølge vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, at de advarer hinanden, når politiet ankommer til Munke Mose.

Munke Mose er mest rolig, men ...

Ranja Bjerring fortæller, at det for det meste er dejligt roligt i området, men nogle dage brydes forbuddet om, at der ikke små spilles musik i Munke Mose mellem klokken syv om aftenen og klokken ti om formiddagen.

- Det er helt fint at folk hygger sig, griner og pjatter og man kan høre, at de har det hyggeligt, men de der soundbokse, de er ikke bare støj, det er mega høj støj. Og det er det, der generer os, siger Ranja Bjerring.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger kan de såkaldte soundbokse spille højt (op til 126 dB) som var det lyden fra en rockkoncert - eller det der svarer til lidt mindre end lyden fra et jetfly der letter.

Civile betjente

Fyns Politi forsøger nu, at bremse den høje musik i Munke Mose ved at lade civilklædte betjente være tilstede i området.

- En af vores civile betjente blev spurgt om ikke han kunne give en hånd og gemme en soundboks i et buskads. Den pågældende genkendte ikke betjenten som værende politimand, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede.

Vagtchefen tilføjer, at den hændelse giver et billede af at de personer, der spiller højt musik, er klar over det reglement, som er gældende i Munke Mose.

Lars Thede erkender, at Fyns Politi ikke har haft succes med at sende uniformerede betjente afsted, når der blev klaget.

Samtidig kan stemningen godt være lidt knotten, når politiet dukker op i Munke Mose.

- Generelt når vi kommer til "musik til ulempe" i private beboelser, giver det ikke det samme udslag, siger Lars Thede.

