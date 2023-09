Lars Bendix trækker sig: Konservative skal finde ny formand

Konservative i Odense skal på jagt efter en ny formand. Den nuværende formand, Lars Bendix, har valgt at trække sig.

Lars Bendix har været formand for Konservative i Odense i de sidste knap ti år, men nu har han valgt at stoppe som formand for partiet i Odense. Egentlig ville han først være stoppet efter kommunalvalget i 2025, men nu har han ombestemt sig, så han trækker sig allerede i januar 2024

- Valgkampen starter lige om lidt, og derfor synes jeg, at det er mest fair, at jeg i januar 2024 overlader tøjlerne til en anden.

Dermed skal konservative i Odense på jagt efter en ny formand som kan afløse 57-årige Lars Bendix, som til daglig er leder af Sct. Albani Skole i Odense.

Mobilitetsplanen gjorde beslutning lettere

Ifølge Lars Bendix har han længe haft overvejelser om at stoppe som formand, men han lægger ikke skjul på, at det, at Konservative var en del af den store mobilitetsplan, som et samlet byråd blev enige om i juni, har gjort det nemmere for ham at træffe beslutningen om at stoppe.

I mobilitetsplanen blev det blandt andet besluttet, at hastigheden skulle sættes ned med tyve kilometer i timen.

En beslutning som den konservative byrådsgruppe bakkede op om, men som flere i baglandet var utilfredse med.

- Jeg synes ikke, at det er konservativ politik at gøre det sværere at komme ind i bymidten. Jeg frygter, at folk i stedet kører til centrene, siger Lars Bendix.

Der gik da heller ikke mange dage efter, at den politiske aftale om mobilitetsplanen var blevet skrevet under, til de to konservative rådmænd, Søren Windell og Tommy Hummelmsose, var ude og undsige den del af forliget, der satte hastigheden ned med tyve kilometer i timen.

Konservative har ikke forladt forliget, men uanset om Konservative på et tidspunkt vælger at forlade forliget, så vil det dog stadig være gældende, da der er flertal for det i Odense Byråd.

Lars Bendix fortsætter som formand for Konservative i Odense indtil generalforsamlingen i januar 2024.