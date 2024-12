Lars Christian Lilleholt i spil til posten som Venstres spidskandidat i Odense

Ikke en værtshussport

Armbrydning 5000 er en ung forening i Odense på 23 medlemmer, der dyrker armbrydning, eller det, som i daglig tale kaldes at lægge arm. Til sammenligning har brydning 32 medlemmer i Odense.

- Der er en tendens til at forbinde armbrydning med ballade på et værtshus. De typer vil vi slet ikke have her. Folk, der kommer her, søger et alternativ til almindelige sportsgrene, hvor de kan bruge deres krop på en anden måde. Vi samler en masse mennesker helt uden fordomme, der er fuldstændig ligeglad med, hvem man er som person – de vil bare lægge arm, siger formand, Thomas Gall.

Kvinder kan også

Selvom sporten er præget af en enorm mængde testosteron, så er der altså plads til både mænd og kvinder.

Både kone og datter til Thomas Gall dukker i ny og næ op til den ugentlige tirsdagstræning.

- Det er nok lidt en alfa-ting. Nogle af gutterne hernede kan faktisk være nervøse for at udfordre dem, måske fordi de er bange for at blive ydmyget. Styrken er en stor del, men teknikken er langt den største, så kvinderne kan sagtens være med på den front, siger Thomas Gall.

Dansk Armbrydnings Forbund oplyser, at antallet af klubber er vokset fra to i 2019 til i dag tælle 8 klubber over hele landet, og ca. 200 medlemmer på landsplan.