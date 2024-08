Lars har et helt fotoalbum med farlige situationer: - Enhver idiot kan jo se, at det er helt galt

- Jeg har også gjort det før i tiden, da jeg kørte meget bil. Jeg har også tænkt, at jeg ikke skader nogen ved at holde der i kort tid, men nu kan jeg jo se, at det skaber nogle giftige episoder rundt omkring, siger han.

Svært at gardere sig mod

De farlige situationer er heller ikke helt ukendte for Søren Windell (C), som er rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Han har selv med egne øjne set, hvordan det kan se ud, og medgiver der er en udfordring.

- Vi har generelt en udfordring med den adfærd, der udvises i trafikken. Både som gående, som cyklist og som bilist. Den synes jeg vi skal arbejde med. På de billeder vi har set, har man som bilist glemt, at der er cykler, som skal kunne passere, når man har parkeret, siger han og fortsætter:

