Lars Høgh bisættes tirsdag: Sådan er familiens ønsker

Det betyder, at pressen ikke har adgang inde i kirken, og familien frabeder sig alle former for livesending og live-blogs.



Familien appellerer desuden til, at der uden for kirken udvises det allerstørste hensyn til familien - blandt andet ved, at fotografer holder behørig afstand, ikke zoomer ind på sørgende, og at journalister ikke henvender sig til familien med nogen former for spørgsmål.

Høghens Mur overdænget af blomster

Familien havde via præsten givet tilladelse til, at TV 2 Fyn transmitterede direkte uden for kirken med hensyn til familien og på betingelse af, at der ikke ville blive lavet nærbilleder af sørgende.

TV 2 Fyn respekterer naturligvis familiens nye ønsker og sender derfor ikke live uden for kirken. Vi vil dog i tråd med familiens ønsker dække bisættelsen af Lars Høgh i vores udsendelser og på tv2fyn.dk.