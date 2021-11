Lars HÃ¸gh om krÃ¦ftsygdom: Vi taler mÃ¥neder

Lægen tilføjede dog også:

- Men du har jo snydt os før, og det kan du gøre igen. Dit svar er lige så godt som mit.

Lægen hentydede blandt andet til, at Lars Høgh allerede har overlevet længere end de fleste, der bliver ramt af den form for kræft i bugspytkirtlen.

- Jeg har levet tre et halvt år nu med det her, og alle siger, at det er mindst halvandet år mere, end de havde regnet med, siger Lars Høgh.

Må droppe morgentræning

På grund af sygdommen er Lars Høgh ikke i stand til at være en del af den aktuelle landsholdssamling som målmandstræner, og han har også måttet droppe det træningsprogram, han har gennemført hver morgen, uanset hvor han var i verden.

Det inkluderede blandt andet 300 mavebøjninger, 30 rygstræk og 3 gange 15 armbøjninger, fortæller Høgh, der også har måttet droppe sine løbeture.

- Lige nu laver jeg ingenting. Jeg kan ikke en skid, og det er frustrerende for en gammel sportsmand. Men jeg satser på at komme til det igen på et tidspunkt. Det skal være mit lille mål, men jeg skal bare have noget mere energi, siger Høgh i interviewet.

Han udgiver i næste uge bogen "Der er antal på alt", hvor han fortæller åbent om sit sygdomsforløb.