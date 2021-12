Lars Høgh optages i fodboldens Hall of Fame

Den 62-årige OB-legende Lars Høgh er fredag blevet optaget i fodboldens Hall of Fame.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

- Fodbold har betydet rigtig meget for mig i hele mit liv. Det er der, jeg har haft kæmpe oplevelser, både som spiller og som træner. Og det er her, jeg har mødt rigtigt mange fantastiske mennesker, som jeg i dag betragter som nære venner. Både min familie og jeg er meget stolte over optagelsen i Fodboldens Hall of Fame, siger Lars Høgh til dbu.dk.

I sin aktive karriere nåede den fynske målmand 817 kampe for OB fra 1977 til 2000. En rekord, der næppe nogensinde bliver overgået i Danmark.

Indimellem hjalp Lars Høgh sin klub til at vinde det danske mesterskab i 1977, 1982 og 1989 samt DBU’s Pokalfinale i 1983, 1991 og 1993 uden at indkassere et mål i nogen af de tre finaler.

Lars Høgh nåede otte A-landskampe, mens han sad på bænken hele 50 gange.



De seneste nye medlemmer af Fodboldens Hall of Fame blev optaget i 2019. Ved den lejlighed blev Johnny Hansen, Herrernes OL-hold fra 1948, Herrernes OL-hold fra 1960 og Kvindernes VM-hold fra 1971 indlemmet.

