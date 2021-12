Lars Høgh skal bisættes i Odense på tirsdag

Sent onsdag aften oplyste familien, at Lars Høgh var død efter længere tids sygdom. Den tidligere OB- og landsholdsmålmand blev 62 år.

Tilbage i august 2018 fik Høgh konstateret kræft i bugspytkirtlen. Behandlingen hjalp i første omgang, men siden har han fået flere tilbagefald.

I forbindelse med udgivelsen af sin bog "Der er antal på alt" fortalte Høgh i november, at han ifølge sin læge ikke havde år tilbage at leve i, men måneder.

Siden er han blevet hyldet til såvel landskampe som flere superligakampe, og folk fra fodboldverdenen har stået i kø for at hylde Høgh for sine fodboldevner og ikke mindst menneskelige kvaliteter.

Høgh spillede i hele sin klubkarriere for OB, hvor han nåede 817 kampe. I perioden var han med til at vinde DM i 1977, 1982 og 1989.

På landsholdet stod han ofte i skyggen af Peter Schmeichel, men Høgh fik otte A-landskampe, to af dem ved VM i 1986.

Senere har Lars Høgh i mange år været målmandstræner for A-landsholdet sideløbende med et tilsvarende job i Brøndby

Bare fem dage før sin død blev Høgh optaget i Fodboldens Hall of Fame.