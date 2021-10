Lars Høgh tager en time ad gangen: Giver plads til lærlinge

Det siger landstræner Kasper Hjulmand mandag eftermiddag forud for landsholdets træning i Helsingør.

- Status er, at han er tilbage, og vi tager en time ad gangen. Han har gode tider og lidt svære tider. Han er en del af os, og han tager det, han kan.

- Hvis han på et tidspunkt slider med det, så er han her ikke, og det er ikke sikkert, at han er med hver dag, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren udtrykker samtidig stor glæde over gensynet med Lars Høgh.

- Det er super fedt, at han er tilbage. Vi er glade for at se Lars, for han er et tapet i landsholdsregi. Han har en lang historie på og omkring landsholdet, og vi nyder at have ham omkring holdet, siger Hjulmand.

Ved den seneste landsholdssamling var det FC Københavns målmandstræner, Kim Christensen, der stod for træningen af Kasper Schmeichel og co.

Det bliver også tilfældet ved den igangværende landsholdssamling. Men i fremtiden kan det også være andre målmandstrænere, som skal supplere Lars Høgh, fortæller Kasper Hjulmand.

- Kim Christensen er her også, og det havde han også været, uanset om Lars havde været topfrisk.

- Vi har hele tiden tænkt på at få suppleret målmandsteamet med en ung dansk målmandstræner sammen med Lars under en landsholdsperiode - både for at se det an og for at give trænerne noget, de kan tage med hjem.

- Nu er det Kim igen denne gang, og det kan være, at det er en anden, vi ser næste gang, siger Kasper Hjulmand.

62-årige Lars Høgh spillede fra 1977 til 2000 817 kampe for OB, og har været målmandstræner på landsholdet siden 2007. Han er også tilknyttet danmarksmesteren Brøndby i samme rolle.