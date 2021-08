Lasse spiller for FC Prostata: - Vi kæmper for livet. Det er lidt banalt, men rigtigt

Der bliver gået til den på grønsværen i Odense, hvor mænd i +60-alderen kæmper for sejren. Med et stort smil og sved på panden står 75-årige Lasse Nielsen og kæmper for at vogte målet, mens holdkammeraten Arne Appelgren kæmper med at drible rundt på banen.

Men det er ikke kun målene, de kæmper for.