Lasses datter skal ikke længere selv gå til skole: Næsby Skole vender tilbage uden skolepatrulje

Han mener dog, at den ændrede situation på skolen gør en forskel for den trafik, han møder, når han sætter sin datter af om morgenen.

- Det har selvfølgelig været rart at have den, men det går fint lige nu og heldigvis har trafikken ikke været så slemt, fordi der ikke er så mange elever på skolen. Og så er folk selvfølgelig gode til at vise hensyn. Så det lever vi med, siger Brian Uglebjerg Bech Daugaard.



Hjælp fra skolen

Normalt sørger patruljen for at lukke af for biler, så de mindre elever på cykel og til fods kan komme sikkert over vejen. Det har de generelt har været glade for på skolen, fortæller skolenleder Berith Bonnesen.

Derfor vil der i fremtiden blive sørget for, at en medarbejder fra skolen kan stå ude ved vejen, når det er muligt.

- Jeg synes selvfølgelig det er ærgerligt, fordi det er jo noget, vi rigtig gerne vil have for vores børns sikkerhed. Men det kan ikke lade sig gøre. Så vi må prøve at passe på dem på andre måder. Vi har før lavet lidt happening omkring trafikken, så mon ikke vi finder på det igen?, siger skolelederen.