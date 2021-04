Laura vil til tops i Kvindeligaen: - Det er en virkelig god måde at starte sæsonen på

Det endte med en sejr, da fodboldholdet Odense Q lørdag mødte Sundby på hjemmebane i den første kvalifikationskamp til kvindernes fodboldliga.

Efter 33 minutter sikrede Kamilla Ørskov Jensen holdet en 1-0-føring, og i anden halvleg fulgte to mål mere til hjemmeholdet, så kampen endte 3-0.

- Det er da dejligt. Det er en virkelig god måde at starte sæsonen på, og så er det jo bare fedt, at stemningen er god, og vi vinder, siger målmand Laura Nielsen, der også havde en god tro på projektet inden kampen.

Mere fokus på pigefodbold

Lørdagens kamp blev ikke vist i fjernsynet, men kunne livestreames via holdets Facebookside. Og der er måske god grund til at begynde at følge mere med i kvindefodbolden.

DBU har blandt andet meldt ud, at de oplever en stærk fremgang i pige- og kvindefodbolden, og den tendens genkender Mette Worsøe, der er næstformand i Odense Q og bestyrelsesmedlem i Kvindedivisionsforeningen.

- Der er ingen tvivl om, at i de fire-fem år, jeg har været med, er det gået den rigtige vej, og det går fremad. Der er rigtig meget fokus på kvindefodbold, siger Mette Worsøe.

Sådan er Kvindeligaen bygget op Kvindeligaen består af otte klubber i grundspillet. Her er der 14 spillerunder, og samtlige klubber mødes ude og hjemme. De seks bedste hold efter grundspillet kvalificerer sig til forårets slutspil. Klubberne placeret på syvende- og ottendepladsen spiller kvalifikationsspil mod de fire bedste hold fra 1. division – heraf to hold fra øst-kredsen og to fra vest-kredsen. Her får de to bedste mandskaber billet til næste sæson i Kvindeligaen. De seks klubber i slutspillet starter med henholdsvis 10, 8, 6, 4, 2 og point. Der uddeles medaljer til de tre bedste hold, og nummer et og to kvalificerer sig til Champions League. Kilde: Kvindeliga.dk Se mere

Selv er hun en af dem, der kæmper aktivt for at udbrede fodbolden blandt piger. På trods af den positive udvikling ser hun dog stadig plads til forbedringer.

- Vi er ikke i mål endnu, for vi har jo ikke de samme vilkår for kvinde- og pigefodboldspillerne, som vi har for drengene og herrerne. Men der er de rigtige takter, siger hun.

Håber på oprykning

Oven på en kamp, hvor Laura Nielsen kunne smide målmandshandskerne med ro i sindet, turde hun godt sætte forventningerne højt for resten af sæsonen.

- Jeg håber da, at vi rykker op og fortsætter den gode stime med vores gode spillere, og at vi så til sidst står med en plads i Kvindeligaen, siger Laura Nielsen.

Næste kamp er lørdag den 17. april, hvor Odense Q møder AaB på udebane.