Laver fælles valgbutik: Små partier føler sig oversete i valgkampen

Nødt til at finde på kreativ løsning

Derfor har hun lavet en særlig fælles valgbutik i Tarup Center, hvor både små og store partier kan booke sig ind og møde vælgerne i centret.

- Der er tre klokketimer hver dag, og der kan være mellem fire og seks kandidater i hver time, så der er i princippet 18 partier, som har mulighed for at være her, forklarer hun.

- Nogle gange føler vi os allesammen oversete. Vi er nødt til at være kreative allesammen for at komme ud og møde borgerne, siger Joachim Hoffmann-Petersen, kandidat for Konservative, som glæder sig over initiativet og muligheden for at møde vælgerne i Tarup Center.

Uheldigt, ikke ondt

Det er nødvendigvis ikke i ond mening, at de store partier overskygger de små i valgkampen.

- Der er ikke noget ondt i det, men det er bare meget uheldigt, siger Jacob Holm, kandidat for Alternativet.

Tager de store partier ikke hensyn til jer?

- Vi er 17 lister og partier, der stiller op, og de enkelte organisationer, der indkalder til vælgermøder, tænker nok, at vi kun tager dem, der er inde i byrådet, og så har de måske ikke så meget tanke for os, der står udenfor og gerne vil bryde igennem, forklarer Jacob Holm.