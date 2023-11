Lavere fart på vejene vil koste dyrt - opbakning til klimaplan smuldrer

Det kommer til at koste samfundet dyrt at sænke hastigheden på vejene i Odense med 20 km/t, sådan som partierne bag mobilitetsplanen har aftalt. Mere præcist løber det samfundsmæssige tab op i 400 millioner kroner.

Sådan lyder det fra den borgerlige tænketank CEPOS, der har kigget nærmere på, hvad det vil koste samfundet at føre tiltaget ud i livet. Beløbet er et udtryk for det samfundsmæssige værditab ved at sænke hastigheden og dækker både over tabet af produktivitet, som sker, når bilisterne sidder længere bag rattet i stedet for at arbejde, men også værdien af den tabte fritid.

Tallet kommer bag beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Christoffer Lilleholt (V).



- Det er et beløb, der er langt større, end jeg havde troet, siger han.

Derfor har han sammen med de konservative stillet et forslag i byrådet om, at Odense Kommune selv skal få beregnet de samfundsmæssige omkostninger ved hastighedsnedsættelsen, som er en af flere værktøjer i byrådets såkaldte mobilitetsplan, som skal sikre, at Odense bliver klimaneutral senest i 2030. En aftale der blev indgået 9. juni i år, men som slår alvorlige sprækker.