Lavere ledighed: Odense kæmper stadig for at nå landsgennemsnittet

- Det er fantastisk for alle odenseanere, der får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, siger han og tilføjer:

- Det viser, at det arbejde, vi laver, virker. Vi indhenter langsomt landsgennemsnittet, men det er en lang, sej og hård kamp, hvor vi skal bide os fast, understreger han.

Udfordrede virksomheder

Ledigheden i Odense svarer til 3.376 fuldtidspersoner. Og selvom tallene går den rigtige vej, er Odense stadig en af de kommuner, der har høj ledighed med landets 12. højeste ledighedsprocent.

- Det er foruroligende, at vi har så mange virksomheder, der ikke kan få den arbejdskraft, de vil have, så det skal vi sikre os som forvaltning, siger Christoffer Lilleholt.