Ledelse har kendt til problemer i flere år - indførte "tissemakkere" i 2022

I retningslinjerne står der, at der skal skabes tryghed for børn, forældre og personale. Desuden skal det være tydeligt, at trusler og voldsomme handlinger er et fælles anliggende og et fælles ansvar. I forbindelse med voldsomme handlinger skal der iværksættes en handleplan for involverede børn og de børn, der har været vidne til det.

Der er problemer på alle årgange, forklarer forælder

Sammenlagt har forældrene på 8. årgang i løbet af halvandet år været til fire eller fem møder på skolen – både fællesmøder og individuelle møder, fortæller David Kieler, der er en af de forældre, der tog initiativ til bekymringsbrevet.

- Vi efterlyser konkrete tiltag, men vi har på møder fået at vide, at ledelsen ikke tror på straf eller konsekvenser, og at de tror, at pædagogikken vil sejre. Vi er bange for, at det tager for lang tid, siger han til TV 2.