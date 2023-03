Ledelsen var ”stolt” af håndtering af beskyldninger mod toplæge: Nu er stemningen på sygehusafdeling værre end før

- Jeg er stolt af, at vi har haft modet til at være konsekvente. Og jeg tænker faktisk, at det er vigtigt, at at man i sundhedsvæsnet gør op med med tidligere tiders kultur. Vi finder os ikke i krænkende handlinger på OUH.

Sådan lød det fra Ib Jensen, cheflæge på Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital i et interview til TV 2 Fyn den 14. marts i forbindelse med historien om en ledende overlæge, der er blevet sendt hjem på ubestemt tid efter anonyme udtalelser til Arbejdstilsynet om krænkende tale til andre ansatte.

Hjemsendelsen har betydet, at afdelingen lige nu ikke er i stand til at tilbyde leverkræftpatienter en højt specialiseret behandling, som den radiologiske læge er den eneste i Region Sydanmark, der kan udføre.



Men nu viser det sig også, at cheflæge Ib Jensens ”mod” til at sende overlægen hjem har forværret arbejdsmiljøet på afdelingen.

- Arbejdsmiljøet i afdelingen er kun blevet dårligere, på trods af at hensigten var at bedre det ved at fjerne ”skurken”, siger en overlæge på Radiologisk Afdeling, som ønsker at være anonym.

- I lægegruppen har det skabt utryghed med angst for at være den næste, som blev anklaget og hængt ud og i værste fald fyret, men også bekymringer om de faglige kompetencer og yderligere mangel på arbejdskraft, fortæller overlægen, som TV 2 Fyn kender navnet på.

To bekymringsbreve fra speciallægegruppen

TV 2 Fyn er i besiddelse af to bekymringsbreve fra speciallæger på afdelingen, sendt til afdelingsledelsen og sygehusets direktion. Breve, der i klare vendinger beskriver, hvordan ledelsens håndtering af krænkelsessagen har skabt et "ubehageligt arbejdsmiljø" og at "stemningen ikke bare blandt lægegruppen, men generelt er præget af mistillid og nedsat arbejdsglæde".



- Forløbet af arbejdstilsynssagen har skabt bekymring og usikkerhed om, hvordan man som læge er stillet i sådanne sager, siger en af speciallægerne Willy Krone, fra Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital.



I forbindelse med afdækning af sagen har TV 2 Fyn talt med adskillige utilfredse og bekymrede medarbejdere med tilknytning til OUH-afdelingen - læger såvel som radiografer. De ønsker ikke at stå frem med navn og stilling "af hensyn til deres ansættelse".

Direkte adspurgt bekræfter speciallæge Willy Krone over for TV 2 Fyn, at det var ham, der tog initiativ til det første bekymringsbrev om sagen tilbage i september 2022.



- Vi reagerede, fordi vi oplevede, at tre værdsatte overlæge-kolleger blev hængt ud i medierne og alene stillet til ansvar for afdelingens arbejdsmiljøproblemer. Vi stod både uforstående over for valget af personer, der var blevet interviewet anonymt i arbejdstilsynsrapporten og uforstående over for, at overlægerne efterfølgende ikke fik mulighed for at forsvare sig, forklarer Willy Krone.

"Hvad har man gjort for at aflaste overlægerne?"

I bekymringsbrevet skriver speciallægerne, at der skal tales pænt til kollegaer, men peger på at en presset arbejdsdag kan påvirke lægens adfærd:

"Det er velkendt, at kortluntethed, irritabilitet og aggression er symptomer på stress / belastningsreaktion. Hvad har man gjort for at aflaste de pågældende overlæger? Hvad har man gjort for at sikre sig, at overlægernes adfærd ikke skyldes alvorlig stresstilstand?"

I det to sider lange bekymringsbrev stiller speciallægerne store spørgsmålstegn til de anonyme udtalelser, som sagen bygger på:

"Hvad har man gjort for at skaffe et nuanceret billede af samarbejdsforholdene? Er der tale om enkeltpersoners anonyme, personlige kritik? Hvem har – og hvordan er de 19 ansatte udvalgt til samtaler? Hvornår er de påståede episoder foregået? Taler vi om måneder? År?"

Brevet i september rundes af med ønsket om, at "vores tre kolleger nu og i fremtiden får den støtte og opbakning, som de har ret til, så vi også fremadretttet kan have tillid til vores ledelse."

Men helt sådan er det altså ikke gået.