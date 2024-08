Ifølge rådmand hos Odense Kommune Tommy Hummelmose (K) er det "absurd" og "dybt tankevækkende", at skoleledelsen på den skandaramte Agedrup Skole endnu er at finde på posterne.

Det udtrykker han overfor TV 2 Fyn, ligesom han finder det "vildt", at administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Hanne Dollerup og Skolechef i Odense Kommune Nikolaj Juul Jørgensen fortsat holder hånden over skoleledelsen og i særdeleshed skoleleder Christian Hovendal.

- De (Hanne Dollerup og Nikolaj Juul Jørgensen, red.) kan se noget, som ingen andre kan se, tordner rådmanden.

Men giver det ikke mening, at forvaltningen ikke bare kan gå ud og afskedige en skoleleder offentligt?

- Der ligger noget derimellem, hvor en topledelse bør købe sig tid, og det gjorde Hanne Dollerup ikke i går, siger Tommy Hummelmose og beskriver direktøren som "komiske Ali".

Rådmanden udtrykker, at det er "entydigt, at skoleledelsen selvfølgelig skal væk".

Men skal skoleledelsen ikke have en chance for at rette op, nu da rapporten netop er kommet?

- Det har de haft halvanden år til, og intet er sket. Den ledelse kan ikke løse de problemer, som skolen står overfor, siger Tommy Hummelmose.

- Kombinationen af den skoleleder og en apatisk skoleforvaltning kan ikke lykkes, lyder det lidt efter.