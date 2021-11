Ledigheden falder: Rekordmange odenseanere har fået job

Odense er rykket tre pladser op og har nu landets 13. højeste ledighedsprocent. I september 2021 lå kommunen på landets 10. højeste ledighedsprocent.



Aktuelt er ledighedsprocent 3,4 procent, som svarer til 3.368 fuldtidspersoner.

- Det er et resultat, der er skabt ved at fokusere på at give ledige odenseanere den helt rigtige målrettede hjælp, støtte og opkvalificering, samtidig med at virksomhederne får en god service. Derfor vil jeg også kvittere for den store og gode indsats, som de ansatte i jobcenteret, a-kasserne og arbejdsmarkedets parter dagligt leverer for at hjælpe flere i job, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.



Fuld beskæftigelse i flere kommuner

De nye tal viser, at ledigheden over hele landet fortsætter med at falde hurtigt. For hele Danmark er ledighedsprocenten faldet fra 3,3 procent i september 2021 til 3,1 procent i oktober 2021.

Halvdelen af landets kommuner har nu reelt fuld beskæftigelse, hvor 42 kommuner i oktober lå under en sæsonkorrigeret ledighed på 2,5 procent. Dermed har de populært sagt fuld beskæftigelse.

I hele 19 kommuner er ledigheden under 2,0 procent, og det og dermed er arbejdsmarkedet ifølge de gængse termer overophedet, skriver NB kommuner.

Tallene betyder en markant overophedning af arbejdsmarkedet, fordi mange af de kommuner med færrest ledige står til at miste op imod to procent af deres beskæftigede til nytår. Her vil samlet 30.000 ansøgere til den nye tidlige Arne-pension begynde at kunne forlade deres job, skriver NB Kommuner.