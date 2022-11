Legende på fynsk visit: - OB er som min anden familie

Eric Djemba-Djemba. Så god, at man skulle sige hans navn to gange.

En af de største profiler nogensinde i den stribede OB-trøje har stadig OB i hjertet.

Navnet Eric Djemba-Djemba kender de fleste OB-sympatisører alt til. For nogle rimer det måske endda på medaljer og europæisk OB-deltagelse.

Søndag aften var den afrikanske fodboldlegende tilbage på sin gamle hjemmebane i Bolbro, der til kampen mod Brøndby IF var fuldstændig udsolgt.

Og de stribede fans har Eric Djemba-Djemba også haft svært ved at komme videre fra.

- Alle fynboerne var søde ved mig, da jeg kom til klubben. Det her er min anden familie, og jeg holder stadigvæk kontakten med folkene her i klubben, siger den tidligere OB-stjerne.

Et ubrydeligt bånd

I perioden 2008 til 2012 spillede den camerounske midtbanespiller mere end 100 kampe for OB, som han kom til efter en fornem karriere i blandt andet engelske Manchester United og Aston Villa.



Og selvom den elegante midtbanespiller har lagt støvlerne på hylden, og dåbsattesten fremviser en alder på 41 år, så kommer han aldrig til at glemme Odense og OB.

- Det er et bånd, jeg ikke kan slippe, fordi Odense er som en familie for mig, siger Eric Djemba-Djemba.

De familiære følelser var da også en af grundene til, at han takkede ja til at blive ambassadør for Odense Boldklub sidste år.

- OB er den klub, jeg har spillet flest kampe for, det er den klub, jeg har tilbragt længst tid i som professionel fodboldspiller, og det er en klub, hvor jeg fra første øjeblik kunne mærke, hvor stærkt et fællesskab der er mellem alle folk i klubben, sagde han til ob.dk, da han blev udnævnt til ambassadør tilbage i 2021.

Siden Eric Djemba-Djemba forlod Fyn og OB i 2012, har klubben været på en resultatmæssig rutsjebanetur.

De fynske fodboldentutiaster har måtte tage sig til takke med flere middelmådige præstationer. Men i denne sæson har striberne overvundet en svær sæsonstart og ligger lige nu på en øjeblikkelig 5.-plads i Superligaen.

Står det til Eric Djemba-Djemba, så fortjener de fynske fans også mere end et midterhold i den danske Superliga.

- De er et godt hold, en fantastisk by og nogle skønne mennesker. Jeg har kun gode minder herfra, afslutter OB-legenden.

OB spillede søndag aften 1-1 mod Brøndby IF, og de er fortsat den klub i Superligaen, der har fået flest point de sidste ti kampe.