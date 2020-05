Lejlighed solgt for tocifret millionbeløb: Gigantafslag på Odenses dyreste lejlighed

Penthouselejligheden i TBT Tower er netop blevet solgt for 15,25 millioner. Lejligheden i toppen af ejendommen var ellers til at starte med blevet udbudt til 20 millioner.

Der er derfor tale om et prisnedslag på næsten fem millioner kroner - eller på 23,75 procent, viser tal fra Boliga.dk

- Hvis der var tale om en lejlighed til en normal pris, så ville et afslag i denne størrelsesorden være helt utænkeligt. Men når vi taler om disse super eksklusive lejligheder, så er det slet ikke usædvanligt med så stort et afslag, siger Laust Farver, der er direktør for Boliga.dk.

Salget af lejligheden på 16. etage i det 60 meter høje byggeri er den dyreste lejlighedshandel i Odense nogensinde og samlet set den næstdyreste handel i hele landet i år.Dermed bringes Odense med ind i toppen af landets boligmarked.

I alt 306 kvadratmeter kan den nye ejer glæde sig til at boltre på, når han flytter ind i deres nyindkøbte bolig.

- Der er ganske få købere til lejligheder i denne prisklasse, og derfor er de utrolig svære at prisfastsætte. Det ser vi også i Nordsjælland, hvor der bliver solgt ejendomme til både 20 og 25 millioner kroner - også med meget store afslag, siger direktøren for Boliga.dk.

Skal bruges til erhverv

Køberen af lejligheden er dog den private virksomhed MMs Professional med Nick Bigler i spidsen, som har fået tilladelse til at bruge penthouselejligheden til erhverv.

Den oprindelige udbudspris på 20 millioner betød, at kvadratmeterprisen løb op på over 65.000 kroner, og dette ligger et pænt stykke over gennemsnittet i Odense, hvor ejerlejlighederne i øjeblikket udbydes til cirka 25.000 kroner pr. kvadratmeter.

Til sammenligning koster en lejlighedskvadratmeter næsten 49.000 kroner på Frederiksberg i København, hvilket altså gør området til det dyreste sted i landet at få titlen som lejlighedsejer.

Med den endelige pris på lidt over 15 millioner kroner landet kvadratmeterprisen i lejligheden på næsten 50.000 kroner.