Lektor begræder lukning af uddannelse: - Koster viden til svære beslutninger

Det kommer til at få konsekvenser, at Syddansk Universitet vælger at lukke uddannelser.

Sådan lyder det fra en af de berørte lektorer ovenpå nyheden.

- Jeg synes jo, vi udfører et vigtigt stykke arbejde, så det er jeg selvfølgelig rigtig ked af, siger lektor på Mellemøststudier Helle Lykke Nielsen til TV 2 Fyn.

Mellemøststudier er netop en af flere uddannelser, som SDU onsdag har annonceret vil lukke i 2024 som led i en stor spareøvelse.

- Konsekvensen bliver manglende viden til både befolkningen og politikerne, som skal tage store beslutninger om svære ting, siger lektoren, der blandt andet har forsket i Vollsmose og udsatte boligområder.

SDU peger selv på, at de berørte uddannelser ikke er økonomisk bæredygtige på grund af for få studerende. Helle Lykke Nielsen oplyser, at mange studerende er forsvundet fra Mellemøststudier, efter at antallet af engelsksprogede studiepladser blev reduceret i 2021.