Lena var alkoholiker og blev ensom - så fik hun en helt særlig ven

- Elin er der for mig, og jeg er der også for hende, og det er en god ting, siger Lena.

Fortiden er forbundet med en skam, som Lena har lært og fortsat skal lære at leve med. Og det hjælper Elin på.

Lena har i dag stadig ikke kontakt til sin datter, men hun håber på, at de en dag kan finde tilbage til hinanden.

Veninder for livet

Elin besøger Lena cirka en gang i ugen. Lena glæder sig hver gang, og hun går i dagene op til og samler til bunke om emner, de skal vende og oplevelser, de skal lave sammen.

Og selvom det for Elin i starten handlede om at yde en hjælp til Lena, så er relationen i dag også blevet til et venskab, som giver noget til Elin.

- Det er blevet mere end en besøgsven, Lena er blevet min veninde. Jeg glæder mig hver gang, at jeg skal herud, fortæller hun.

De har i dag et venskab, som ingen af dem kan undvære. Og de tror begge på, at de vil være veninder for livet.

- Det at have et menneske på næsten ens egen alder, én der har forståelse for en, én der ser og hører en, det er meget vigtigt. Og jeg bliver hørt og set af Elin.