Lene bekymret for at få demens fra motorvejsstøj: - Vi har aldrig ro her

Fire milliarder kroner til hele landet

Folketinget har i en politisk aftale afsat fire milliarder kroner til at bekæmpe støj, og han glæder sig over borgermødet i Højby, som kan være med til at få rettet fokus mod, at Højby og de andre byer omkring Odense samt Nyborg og Middelfart får del i de penge, der er sat af til støjdæmpning.

Lene Bechgren og hendes naboer håber, at endnu flere politikere indser, hvor vigtigt støjbekæmpelse er for beboerne i området.

- Det er ikke sjovt at tænke på, at fordi de ikke gør noget mod støj på motorvejen, at vi skal ende ud i det. Jeg vil nødig være dement. Heller ikke min familie. Det er der da ingen, der har lyst til, siger Lene Bechgren.

- Vi håber, at vi får et tilsagn om, at der skal gøres noget nu, og at vi har et problem herude, fastslår hun.