Lerværksted fik kæmpeovn ind gennem vindue på 2. sal

Det var et særligt syn og et længe ventet øjeblik, da en keramikovn på 800 kilo onsdag morgen kom ind gennem vinduet på Kulturmaskinens 2. sal.

Her stod Henrik Uglebjerg Hestbæk, der er leder af lerværkstedet på Kulturmaskinen, for spændt at tage imod den nye ovn, der måtte løftes med en kran over Café Chinos terrasse.

- Det er en manglet ovn. Vi har i lang tid ikke kunnet følge med, når vi skal brænde keramik her på lerværkstedet, så vi glæder os rigtig meget til at få en ny ovn, fortalte han.

Ovnen skal bruges til glasurbrænding af de lerting, der bliver produceret på værkstedet. Det er ikke så få, for værkstedet er populært og har omkring 700 faste brugere, som til sammen bruger over et ton ler om måneden.

- Vi har mange brugere, vi har fået rigtig mange nye brugere igennem de seneste par år, forklarer Henrik Uglebjerg Hestbæk.

Bunke af ubrændt ler

Den store aktivitet er værkstedets leder særdeles glad for, men aktiviteten har også sat værkstedets ovne på prøve. Det har ganske enkelt været umuligt at følge med.

- Indtil nu har vi hele tiden måttet skubbe en pukkel af ubrændte ting foran os, siger Henrik Uglebjerg Hestbæk.

Det skal den nye ovns ankomst lave om på.

- Det betyder, at vi kan følge med. Vi brænder det, vi kalder glasurbrænding to gange om ugen. Det har vi ikke kunnet indtil nu, siger Henrik Uglebjerg Hestbæk.

Det er værkstedets fjerde ovn og den tredje, der ankommer til lerværkstedet gennem vinduet på 2. sal. En enkelt keramikovn på 850 kilo kom via elevatoren. Men det svære er ikke kun at få den ind på værkstedet:

- Én ting er at få den op, en anden er at få den på plads.