Letbane aflyser al drift på ubestemt tid på stor strækning

Letbanen lukker ned på en central del af sin strækning på ubestemt tid.

Det er stækningen fra IKEA til Tarup, der bliver berørt.

Årsagen skal findes i den nedfalden køreledning, der for få dage siden har ført til et tjek af øvrige facadeankre i bygningerne, hvor køreledningerne sidder. Her er der fundet konstruktionsfejl, som betyder, at ankrene til køreledningerne ikke sidder ordentligt fast i væggen og dermed udgør en fare for at falde ned.

Odense Letbane oplyser, at der stadig kører tog mellem Hjallese og Ikea hvert kvarter. På resten af strækningen bliver der indsat erstatningsbusser. Odense Letbane vil få spredt information om busser og guider ud på de forskellige stationer.

- Vi har desværre konstateret en alvorlig fejl i udførelsen af det løsrevne facadeanker på Nyborgvej. Og da vi har yderligere facadeankre af samme type på andre ejendomme, har vi sammen med vores infrastrukturforvalter, Keolis, besluttet at stoppe letbanedriften mellem Tarup og IKEA, indtil vi har det fulde overblik over situationens omfang – og udbedret eventuelle yderligere fejl, udtaler Dan Ravn, administerende direktør ved Odense Letbane på selskabets hjemmeside.

En del af ankrene befinder sig på Nyborgvej, hvor man begyndte at tjekke torsdag morgen. Tidshorisonten for hvornår driften genoptages er ukendt.

Det er hovedentreprenøren Comsa, der har ansvaret for opbygningen af ankrene.