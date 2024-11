Letbane eller elbus i Odense? Brian og Araz er dybt uenige - nu tager de ny metode i brug

Stor forskel på prisen

Prisen for at anlægge BRT-buslinjerne i Aalborg har været 570 millioner kroner. Anlæggelsen af etape 2 af Odense Letbane forventes at koste cirka 1,78 milliarder kroner, hvilket er 292 millioner mere, end hvad der tidligere var blevet beregnet.

I Aalborg dækker BRT-busserne en strækning på 12 kilometer, der går fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen ud til det kommende Nyt Aalborg universitetshospital, mens etape 2 af Odense Letbane vil være cirka ni kilometer.

Udover et økonomisk regnskab for de to transportformer er der også et klimaregnskab at skele til.

Når der efter planen skal anlægges en etape 2 af Odenses letbane fra bymidten til Vollsmose og Seden, vil det have en CO2-udledning på 26.100 ton over en 50-årig periode, når både byggeri og drift medregnes. For en løsning med BRT-busser vil den samlede CO2-udledning ligge på 20.400 ton.

Derudover er der de investeringer, som fast kollektiv trafik i forskellige områder kan kaste af sig.

Araz Khan anerkender, at den såkaldte skinneeffekt ved en letbane kan være god i visse områder - altså at der investeres i områderne langs letbaneskinnerne.

- Men se Brian: Der bliver også investeret og bygget her langs busbanen, siger han.