Letbane fik beton fra skandaleramt firma - undersøgelser er i gang

Firmaet BG Beton blev tidligere i år sat i forbindelse med groft byggefusk med fundamentet under et højhus i København. Og det har nu fået en række andre af firmaets kunder til at rette et kritisk blik mod virksomhedens arbejde.

Herunder bygherrerne på Odense Letbane, som har fået leveret beton fra BG Beton til en strækning på i alt 14,5 kilometer.

På den baggrund er man gået i gang med boringer otte forskellige steder for at undersøge betonen. Det skriver Ekstra Bladet.

- Der har i pressen været mange skriverier om BG Beton, og vi vil være helt sikre på, at alt er i orden. Derfor har vi besluttet, at vi tager nogle prøver ud af vores konstruktioner, siger Steen Lykke, teknisk direktør i Odense Letbane, til avisen.

Ingen indikationer

BG Beton er et datterselskab af entreprenøren Bach Gruppen, der i august blev politianmeldt for mulig fusk med fundamentet under et næsten 90 meter højt byggeriet i hovedstaden.

I den forbindelse forklarede Bach Gruppen, at den øverste ledelse ikke havde nogen viden om fup med fundamentet til højhuset i København. De var "rystede over", at de var blevet "systematisk ført bag lyset” af deres datterselskab, BG Beton, skrev de i en pressemeddelelse.

Senere kunne TV 2 fremlægge billeder, der viste byggesjusk på et af storentreprenørens andre byggeprojekter - denne gang i Viborg. Billederne viste en parkeringskælder med krakelerede søjler og løse sten i loftet og blev af en professor kaldt "chokerende".

Men ifølge den tekniske direktør i Odense Letbane er der indtil videre ingen indikationer af eller grund til at tro, at der er nogen problemer med den beton, der er leveret til letbanebyggeriet.

Svar om en måned

For at være på den sikre side er Teknologisk Institut blev hyret til at bore mellem tre og fire kerner af beton ud på hver af de otte lokationer, skriver Ekstra Bladet. De skal bruges til en omfattende test af både styrke og indhold.

Hos BG Beton ser man ikke noget problem i, at der bliver foretaget ekstra kontroller på strækningen i Odense, som virksomheden har leveret beton til.

- Hvis det giver dem noget ro i sindet, så er det en god ting. Jeg kan forsikre, at de ikke kommer ikke til at finde noget, siger Heine Misfelt, der er direktør for BG Beton i Jylland og på Fyn, til TV 2 Fyn.

Den beton, der er leveret til letbanebyggeriet, laves i et betonværk beliggende i Tietgenbyen i Odense, hvor betonen til fundamentet i København blev lavet i Nordhavn, fortæller direktøren.

- Der er ikke lagt skjul på, at det er en fabrik i Nordhavn, der har lavet nogle ting. Det har ikke noget med de andre fabrikker at gøre, siger han.

Steen Lykke fra Odense Letbane forventer, at der ligger et resultat af prøverne klar om cirka en måned.