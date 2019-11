Letbane-forsinkelse koster odenseanerne trecifret millionbeløb

Skatteyderne i Odense skal betale en forventet regning på 180 millioner kroner som følge af forsinkelse i forbindelse med byggeriet af Odense Letbane. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det er byggeriet af parkeringskælderen ved Thomas B. Thriges Gade, der er årsag til, at letbanebyggeriet er blevet forsinket.

- Da vi i februar konstaterede, at der var en forsinkelse på Thomas B. Thriges Gade, havde det en række refleksvirkninger, der gjorde, at anlæggelsen af letbanen ville blive forsinket, siger stadsdirektør i Odense Kommune Stefan Birkebjerg Andersen til TV 2/Fyn.

- Når sådan et projekt skal omprogrammeres, og man skal lave nye planer, betaler man for den mobilisering, at der er flere mennesker, der er på arbejde over længere tid, forklarer han.

Merudgift på 180 millioner kroner

Af et lukket punkt på dagsordenen i Odense Byråd fremgår det, at Odense Letbane har færdiggjort forhandlinger med underentreprenørerne om de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af forsinkelsen.

"Resultatet af forhandlingerne betyder, at Odense Letbane åbner senest 1. september 2021 med en forventet merudgift på 180 millioner kroner", står der på Odense Kommunes hjemmeside.

Fakta Letbanen har et samlet budget på cirka tre milliarder kroner (i 2014-priser).

Hele turen fra Tarup til Hjallese forventes at tage omkring 42 minutter.

Der forventes afgang fra hver station otte gange i timen i dagtimerne.

Der forventes cirka 34.000 passagerer på en hverdag - en million på en måned. Kilde: Odense Letbane

Otte måneders forsinkelse

Letbanens samlede budget ligger på omkring tre milliarder kroner.

De økonomiske konsekvenser af forsinkelsen kan holdes inden for de eksisterende bevillinger til letbanens første etape, og der er dermed ikke tale om nye penge, der skal findes hos odenseanerne igen.

Det er dog i sidste ende odenseanerne, der kommer til at betale for forsinkelsen. Det ærgrer stadsdirektøren, at forsinkelserne koster så mange penge på dette tidspunkt i byggeriet.

- Det er et væsentligt forbrug af det reserver, som Odense Kommune har sat af. Vi bruger cirka halvdelen af reserverne på det her, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

- Det er ærgerligt og utilfredsstillende, at vi bruger af reserverne i det omfang, men særligt at vi kommer til at plage byen, odenseanerne, bilisterne og de handlende på nogle strækninger ved at være længere undervejs, fortsætter Stefan Birkebjerg Andersen.

Letbanen, der kommer til at bestå af 26 stationer og 14,4 kilometer skinner, skulle oprindeligt have åbnet i Odense i december 2020. Når den åbner, vil den blive Danmarks anden letbane. Den første åbnede i Aarhus i december 2017 efter flere måneders forsinkelser.

Åbningen i Odense vil - efter planen - finde sted senest 1. september 2021 - en forsinkelse på otte måneder.