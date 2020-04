Letbane i historisk test: - Alt skal være sikkert

Var du en af dem, der mandag først på formiddagen måtte holde og vente på, at noget så usædvanligt som et letbanetog krydsede Munkebjergvej, så var du vidne til et historisk øjeblik.

Letbanen i Odense ventes at åbne i efteråret 2021, og toget, der passerede den firsporede vej til og fra motorvejen, var det første tog, som for alvor var ude at trille på de nyanlagte spor.

Læs også Letbanen: Testkørsler lukker vej - vær opmærksom på nye trafiksignaler

- I dag er det en milepæl for projektet. Det er vores første test uden for vores CMC (kontrol- og vedligeholdelsescenteret i det sydlige Odense, red.), hvor vi skal have toget ud at køre på den første teststrækning, fortalte projektchef Thomas Gram, Odense Letbane, inden "Brunneren", som testtoget er døbt, satte i bevægelse.

Thomas Gram fortæller, at toget er gennemtestet hos leverandøren Stadler i Berlin, men således ikke i den virkelige verden i Odense.

- Det er altid sådan, at når man har et nyt projekt og en ny infrastruktur, man bygger, så tester man også toget til den infrastruktur, der er bygget til toget.

- Alt skal være sikkert. Det skal være sikkert for kunderne i fremtiden. Derfor er der mange test for at få alle systemerne til at spille sammen, forklarede Thomas Gram.

Det er derfor også oplagt, at testkørslerne sker på strækningen langs Hestehaven mellem Svendborgvej og Munkebjergvej.

- Fordelen er, at vi kun skal krydse Munkebjergvej og et par enkelte kryds mere. Det er sikkerhedsmæssigt det bedste sted at starte med et nyt element i Odense, tilføjede Thomas Gram.

Og netop sikkerheden er i højsædet. I en pressemeddelelse har Odense Letbane advaret trafikanterne om, at man kan møde et nyt transportmiddel på sin vej. Og at man kan møde nye trafiksignaler.

Læs også Se kravene: Udendørs idræt uden kropskontakt kan starte igen

Desuden var der indkaldt ekstra mandskab for at skabe sikkerhed omkring blandt andet styring af det lysregulerede kryds ved kontrol- og vedligeholdelsescenteret på Munkebjergvej.

Her valgte man således ikke kun at lade trafikken stoppe for rødt lys, men havde også gulklædte folk for til stede for, at toget stille og roligt kunne passere Munkebjergvej.

- Og så kører vi ganske forsigtigt over med toget. Det er nok det, man vil se de første par uger.

- På længere sigt, når vi tester resten af byen, vil det gå mere automatisk.

Ifølge Odense Letbane vil der blive test frem til fredag den 24. april klokken 17.00. Det betyder, at Bjørnemosevej vil være spærret for enden op mod Hestehaven.

Læs også Følg corona-situationen: H.C. Andersen festspillene aflyser sommerens forestillinger