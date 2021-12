Letbane indkaldt til forklaringsmøde: Odense Letbane fortiede bristede tidsfrister og forudsætninger

- Letbanen er et projekt som alle odenseanere har en mening om, og som alle bliver påvirket af. Derfor forventer jeg også, at når noget løber af sporet, så informerer man både ejeren og offentligheden, og at man først gør det på den anden side af et kommunalvalg, hvor man godt ved, at det er et emne, der bliver diskuteret rigtigt meget, er meget skuffende, siger Christoffer Lilleholt (V), der er medlem af økonomiudvalget.

Alle medlemmer af økonomiudvalget er nu blevet indkaldt til et møde sammen med Odense Letbane for at få klarlagt processen op til forsinkelsen blev meldt ud onsdag.

- Jeg vil gerne have en forklaring fra letbanen. Hvorfor har man ventet en måned med at informere økonomiudvalget, som altså er repræsentanterfor ejerne, nemlig odenseanerne, og den forklaring vil jeg gerne have på det møde vi får mellem letbanen og økonomiudvalget, siger rådmand Søren Windell (K).



Ville afsøge alle muligheder

Ifølge direktøren for Odense Letbane blev Odense Kommune ikke orienteret, fordi der fortsat var mulighed for at nå en åbning omkring årsskiftet, selvom forudsætningerne med deadline i slutningen af oktober var bristet.