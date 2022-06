Letbane-kaos: Erstatningsbusser indsat fredag aften

Fredag eftermiddag og aften lader der til at være problemer med letbanen i Odense.

Flere passagerer har både været strandet i tog og på stationer.

Klokken cirka 18 fik TV 2 Fyn et opkald fra Morten Christian Olsen, der sammen med sin mor havde begivet sig ud for at prøve den nye bane.

- Der stod mindst 50-60 stykker ude på Hjallese station, hvor ingen af os kunne få lov til at komme ombord på toget.

Odense Letbane bekræfter, at der har været forstyrrelser i løbet af dagen, som har gjort at normal drift ikke har kunne opretholdes. Samtidig er der problemer med højttalersystemet, så information ikke når ud til passagerer på stationer og i tog,

- Passagerinformation har meget høj prioritet, og vi arbejder på at løse det her, siger presseansvarlig Flemming Pedersen.

TV 2 Fyn har ikke kunne få svar på, hvad driftforstyrrelserne på nuværende tidspunkt skyldes.

Opdateres...