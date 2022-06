Letbane-kaos: Pige efterladt på station

- Jeg er gangbesværet, og min datter går ud først med min rollator. Min mand og jeg skal så også ud, men der er så mange mennesker og folk er lidt forvirrede, så inden vi når det, så lukker han (togføreren red.) døren. Så står min datter alene ude på stationen mens toget kører videre. Jeg råbte og skreg for at få ham til at stoppe, fortæller hun og fortsætter.

- Jeg gik i panik, og det plejer jeg altså ikke. Jeg bankede min hånd i døren for at få ham til at stoppe toget.



Det lykkes endelig til sidst at få toget til at bremse og få dørene åbnet så Anja Philip kunne råbe efter sin datter Signe, som skyndte sig at løbe op til toget.

Ventede i halvanden time

Det var dog ikke den eneste episode familien var udsat for på turen med letbanen. Forinden havde de taget turen fra Tarup til Hjallese med stor ventetid på vejen. Det skulle dog vise at blive værre.

For da toget nærmer sig Hjallese og dermed endestationen bliver alle bedt om at stige ud.

- Vi venter i godt og vel halvanden time. Og vi får at vide at chaufføren skal overholde sin køre/hviletid og så kører han ellers toget ind på plads og så kørte det ikke videre. Så kom der fire, fem tog mere efterfølgende og alle passagerer blev sat af og så kørte togene ikke videre. I den halvanden time kom der kun to busser og der var jo slet ikke plads til alle.



Og den samme oplevelse havde Morten Christian Olsen, der ringede til TV 2 Fyn for at fortælle sin historie.

- Der stod mindst 50-60 stykker ude på Hjallese station, hvor ingen af os kunne få lov til at komme ombord på toget fortæller han.

- Meldingen vi får er bare: "Jeg kører ikke tilbage med passagerer" og så står vi der og kigger og kan ikke komme nogle steder i jeg ved ikke hvor lang tid.

Morten Christian Olsen havde faktisk glædet sig til en tur med letbanen, hvor han havde taget sin mor med for at prøve den. Men han var rystet.

- Det er enormt pinligt det her, helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Bekræfter problemer

Odense Letbane bekræfter fredag aften, at der har været forstyrrelser i løbet af dagen, som har gjort at normal drift ikke har kunne opretholdes og at det har skabt forsinkelser.

Samtidig er der problemer med højttalersystemet, så informationen ikke når ud til passagerer på stationer og i tog.



- Passagerinformation har meget høj prioritet, og vi arbejder på at løse det her, siger presseansvarlig Flemming Pedersen.

TV 2 Fyn har ikke kunne få yderligere svar på, hvad driftforstyrrelserne på nuværende tidspunkt skyldes.