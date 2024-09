Letbane vil indsætte ekstra tog i myldretiden

Efter et halvt år på værksted i Berlin er letbanetoget "Brunneren" igen klar til at køre, og det er godt nyt for dem, der benytter sig af letbanen - særligt i morgenmyldretiden.

For det giver mulighed for i højere grad at indsætte ekstra tog i myldretidstrafikken, oplyser Odense Letbane til TV 2 Fyn.

- Vi får flere og flere passagerer. Det er baggrunden for denne her kapacitetsudvidelse, som vi tester i øjeblikket - og som vi satser på at sætte i gang fra uge 43, om alt går vel, lyder det fra Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.



Odense Letbane har testet indsættelse af to ekstra tog om eftermiddagen siden 9. september.