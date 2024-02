Letbanen kører søndag aften ikke mellem Tarup Center og Odense Idrætspark, det oplyser Odense Letbane på sin hjemmeside.

Her oplyses det også, at der kører erstatningsbusser i stedet. Det oplyses ikke, hvad der er årsag til, at letbanen ikke kører på strækningen, men man forventer at være klar igen til at genoptage driften snarest.

Ifølge billeder fra stedet er der politi og beredskab på stedet. TV 2 Fyn har forsøgt at få e kommentar fra Fyns Politi, men uden held.