Letbanearbejde: Større veje ensrettes i udvalgte tidsrum

Arbejdet med letbanen kommer torsdag aften og de kommende dage til at påvirke bilisterne på to større veje i Odense.

Det drejer sig om Nyborgvej på strækningen mellem Frederiksgade og Palnatokesvej, hvor der skal støbes beton i letbanesporet.

Læs også Smugkig i 'Brunneren': Letbanetog har fået navneskilte, digte og illustrationer

Arbejdet betyder, at sporet i retning væk fra byen vil være spærret torsdag og fredag i tidsrummet 20-24 samt mandag og tirsdag mellem 19-24.

Trafikanter henvises til en omkørselsrute via Hjallesevej og Reventlowsvej, mens beboere fortsat kan få adgang.

Foto: Odense Kommune

Middelfartvej enrettet i 11 timer

24. oktober er det trafikanterne, der benytter Middelfartvej væk fra byen, der skal søge andre veje. Her drejer det sig om strækningen mellem Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej, hvor Odense Letbanes entreprenør skal gøre klar til at opsætte køremaster.

Det betyder, at Middelfartvej bliver ensrettet ind mod byen om lørdagen fra klokken 07.00 til klokken 18.00.

Her henvises bilisterne til at benytte omkørslen er via Grønløkkevej, Falen og Kløvermosevej.

Foto: Odense Kommune