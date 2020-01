Letbanedirektør: Håber på aftale, men situationen er alvorlig

Arbejdet på letbanestrækningen mellem Odense Banegårdscenter og Odense Stadion har stået stille i over en måned.

Barslund og Odense Letbane skal i løbet af ugen holde møde, men sagen kan stadig ende i Voldgiftsnævnet.

Årsagen er en tvist om penge mellem Odense Letbane og underleverandøren Barslund. I december sendte Odense Letbane et varslingsbrev til Barslund, hvor man gjorde det klart, at man ville sende sagen i Voldgiftsnævnet, hvis ikke arbejdet blev genoptaget 6. januar.

Odense Letbane er ejet af Odense Kommune, og selskabet mener ikke, at Barslund har tilstrækkelig dokumentation for det arbejde, de har udført.

- Vi kræver, at der skal være dokumentation, før at vi vil udbetale penge. Fuldstændig ligesom hvis du har brugt penge for en togbillet, så skal du også komme med togbilletten, før at dit firma vil betale for det, siger Mogens Hagelskjær, der er direktør i Odense Letbane.

Barslund har bedt om et møde med Odense Letbane, og derfor mødes teknisk direktør i Odense Letbane, Steen Lykke, i denne uge med underleverandøren.

- Det er ikke uden grund, at vi varsler at gå til voldgiftsnævnet, hvis ikke arbejdet var startet i dag, så det er ret alvorligt. Men omvendt når de beder om et møde, så tager vi også det møde med dem.

- Forhåbentlig kan vi ende i en aftale om, hvordan processen skal se ud herfra, siger Mogens Hagelskjær.

Til trods for mødet er det dog ikke udelukket, at sagen ender hos voldgiftsnævnet. Mogens Hagelskjær håber dog ikke, at det bliver nødvendigt.

- Den bedst mulige måde at komme igennem sådan nogle ting som den her - særligt så store projekter - er, at man får aftalt sig igennem det i stedet for, at man skal have en anden part ind. Hvis ikke, så er vejen igennem det altså at gå i Voldgiftsnævnet, siger han.

Direktøren er ikke bekymret for, at konflikten kan påvirke andre dele af arbejdet.

- Letbanen kører derudaf. Selve anlægsarbejdet med spor og kørestrøm og produktion af tog. Det kører på fulde damp. Og det bliver ikke påvirket af den her lille konflikt.

Barslund bekræftede tidligere mandag, at man ikke har genoptaget arbejdet, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.