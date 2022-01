Letbanen advarer: Her skal du passe på strømmen i letbanens køreledninger

Ifølge Thomas Berger skal man være opmærksom, så snart man er tættere på spormidten end fem meter, og derfor skal personer, der skal arbejde tæt på sporet, tage kontakt til Odense Letbane.



- Vi tager en dialog med dem omkring, hvad der skal gøres af hensyn, for at deres arbejde kan lykkedes. Det kan være de skal på et sikkerhedskursus. Derfor er det vigtigt, at de kontakter os, understreger han.

Høje køretøjer skal passe på

Siden letbanen begyndte at testkøre, har der været flere uheld. I starten af december rev en varebil med lift køreledninger ned i et trafikeret kryds. Heldigvis var der ikke strøm i ledningerne.

- Det er vi rigtig glade for, for så kom der ikke den alvorlige ulykke, der kunne være sket, siger Thomas Berger.

Derfor skal man være opmærksom på, at ens lastbil eller varebil ikke er over fire meter høj.