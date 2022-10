Letbanen er ikke handicapvenlig: - Der er plads til forbedring

Rasmus Raabjerg er udfordret, når han skal ud at køre med Odense Letbane fra stationen i Cortex Park.

For nogle dage siden tippede hans elscooter, så han væltede.

Han skal nemlig styre sin elscooter ud over kantsten og gennem den bløde rabat. Ikke nok med det, så hænger elscooteren med undersiden fast på kantstenen, og Rasmus Raabjerg må derfor skubbe fra ved hjælp af standeren til trafiklyset.

- Så hænger jeg på "maven" med kørestolen her, og så er jeg nødt til at presse, hvis jeg skal ud. Men Jeg er nødt til at komme ned, for jeg har ikke andre veje, så jeg vælter, forklarer han om sit uheld.

Rasmus Raabjerg har en fortid i forsvaret. Her kom han til skade med tre brud på rygsøjlen, så han i dag er delvist lam i venstre side, og højst kan gå 40 meter.

Derfor er det en stor udfordring for ham, når underlaget ikke er tilstrækkeligt bredt.

Men det er ikke bare ved Cortex Park, at Rasmus Raabjerg har problemer med, at komme til og fra perronerne.

Også når han skal krydse Svendborgvej for at komme til Hjallese station, er det vanskeligt for ham at være kørestolsbruger.

- Ved lyskrydset er jeg pænt udfordret, når jeg skal nå trykknappen, fortæller han.

Her er Rasmus Råbjerg udfordring, at han med elscooteren kommer skævt ind i forhold til standeren for at kunne trykke på knappen, så han kan få grønt lys til at køre over.

- Det vil sige, jeg skal op på rampen, og jeg skal skråt på for at trykke for, at komme over, siger han mens han viser det for TV 2 Fyns reporter.

Glad for letbanen

Trods kvababbelserne er Rasmus Raabjerg glad for at benytte letbanen. Han er nemlig blevet mere mobil og på egen hånd. Og selvom han mener, at fremkommeligheden til og fra flere stop langs letbanen ikke er handicapvenlige, overholder Odense Letbane samtlige krav, der skal være til en letbanestation.

Men selvom Odense Letbane overholder kravene, så mener Rasmus Raabjerg, at der er plads til forbedringer.

- Der er i hvert fald steder på strækningen, hvor de kan forbedre det, så jeg ikke risikerer at vælte eller komme til skade.

Men også for andre handicappedes skyld, siger han og tilføjer:

- Hvis jeg har den her udfordring, så er der også andre i byen der har.

- Man ønsker jo, at letbanen skal blive en succes, og man vil gerne have trafikken flyttet i letbanen, så må man også komme os handicappede lidt mere i møde, så vi får lidt mere tilgængelighed.

Passagererrådsformand i Region Syddanmarks Fyns afdeling, Gitte Reckendorff, siger til TV 2 Fyn, at lovkravene til letbanens perroner er overholdt, og det samme siger Dansk Handicap Forbund.

Gitte Reckendorff, der selv er handicappet og kørestolsbruger, er ikke tvivl om, at der sagtens kunne laves forbedringer.

- Men Jeg er ikke ingeniør, men jeg er sikker på de har nogen, der kan regne det ud. For der kan gøres ting, der gør det lettere.

Det bekræfter Rasmus Raabjerg. Han siger, at det virker som om nogle af løsningerne tiltænkt en gående og normalt velfungerende person.

- Jeg tænker ikke, at man i det her tilfælde herude har tænkt, at det kan være et problem for en kørestol, siger han om sine udfordringer ved stationen i Cortex Park.