Letbanen gavner huspriserne: - Alt var udlejet da bygningerne stod færdige

På Nyborgvej i Odense har byggematadoren Barfoed investeret stort.

I Fillipas Have har de revet gamle bygninger ned og bygget 30 nye lejeboliger til unge.

- Det er typisk unge mennesker, studerende og folk under uddannelse, der bor her, fortæller Frederik Barfoed, der er koncerndirektør for Barfoed Group i Odense.

En investering til 50 millioner kroner lige ved siden af letbanen.

- Det er vigtigt for de unge at kunne træde lige ud af hoveddøren og gå direkte hen og tage letbanen, siger han.

Fakta Letbanen koster i runde tal 3,6 milliarder kroner. Hele turen fra Tarup til Hjallese forventes at tage omkring 42 minutter med afgang fra hver station otte gange i timen i dagtimerne. Man forventer godt 35.000 passagerer på en hverdag. Se mere

Og investeringen i grunden ved letbanen har allerede vist sig at være en succes.

- Der var ret stor interesse. Alle boligerne var lejet ud, da vi var færdige med byggeriet, siger Frederik Barfoed.

Letbanen gør husene mere værd

Ifølge rapporten 'Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet' kan boliger tættest på letbanens stationer forvente en værdiforøgelse på mellem 4 og 8 procent.

Boliger, der ligger langt fra stationerne, men tæt på skinnerne, kan se frem til en værdiforøgelse på op til 15 procent.

Boliger tættest på letbanens stationer kan forvente en værdiforøgelse på mellem 4 og 8 procent, mens dem tæt på skinnerne, kan se frem til en værdiforøgelse på op til 15 procent. Foto: Pernille Gram

- Det er vores erfaring generelt, at de steder, hvor der bliver etableret letbane eller metro eller anden offentlig transport, der stiger priserne tæt på stationerne, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for boligsiden.dk.

Rift om byggegrunde

Hos Barfoed Group oplever de også, at der er rift om byggegrundene ved letbanen.

- De er svære at få fat i, siger Frederik Barfoed.

Hvad gør I for at få fat i dem?

- Vi byder højest.

Barfoed forventer fortsat at have alle boliger udlejet, og de er allerede gået igang med næste projekt på nabogrunden.

- Der er et meget stort potentiale, og vi tror så meget på det, at vi fortsætter på nabogrunden, hvor vi har erhvervet en grund mere ud til letbanen. Så vi bygger videre der med 46 nye boliger, siger koncerndirektøren.

Set andre steder på Fyn

Flere steder i landet skaber store infrastrukturprojekter stigende boligpriser. Det er også sket i Langeskov, der fik en ny togstation i efteråret 2015.

Efter Langeskov fik en togstation i 2015, er boligpriserne steget. Foto: arkiv

Her er boligpriserne steget mere end gennemsnittet på Fyn, nemlig med 10 procent, viser en opgørelse fra boligsiden.dk.

- Det første skvulp på prisen sker faktisk, når man beslutter at etablere en bane. Næste skvulp sker, når banerne bliver åbnet og folk kan se, at nu er det altså alvor, siger Birgit Daetz.

Byggerierne tæt på letbaneskinnerne på Nyborgvej er en investering på cirka 110 millioner kroner. Penge, som Barfoed forventer kommer ind igen.

- Det er selvfølgelig en langsigtet investering, men vi køber og bygger for at beholde boligerne i egen portefølje, siger Frederik Barfoed.

