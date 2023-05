Letbanen har fødselsdag: Sådan er det første år gået

5. april 2023: Rådmand Søren Windell (K) vil have gjort det lettere at købe billet til letbanen. Det sker, efter at TV 2 Fyn har undersøgt, hvilke billetter der er billigst.

26. april 2023: Manglende passagerindtægter gør, at Odense Letbane mangler 12 millioner kroner i pengekassen. Letbanen tjener simpelthen ikke penge nok på de passagerer, der bruger letbanen, forklarer direktør Dan Ravn.

24. maj 2023: Odense Letbane skal bruge yderligere 32 millioner kroner fra anlægsreserven på 42 millioner kroner. Årsagen er, at der er så mange problem med baneanlægget, og pengene skal bruges til at udbedre fejl og mangler.

26. maj 2023: Odense Letbane afslører, at der snart er ny og enklere måde at købe billetter på vej. Det skal gøre det mere attraktivt for odenseanerne at tage letbanen, hvor der fortsat mangler omkring 5.000 kunder dagligt.

Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om letbanen i Odense skal udvides med etape to.

Skal du køre en tur med letbanen, er der mange forskellige billetter, du kan vælge. Du kan se, hvordan du kører billigst med letbanen.