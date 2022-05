Letbanen har forvandlet byen: Se billederne fra før og efter

Du har måske allerede glemt, hvordan der så ud i Thomas B. Thriges gade, den gang der drønede hundredevis af biler igennem dagligt.

Det kan også være, at du i dag har helt andre muligheder for at gå tur med hunden et sted, du aldrig troede man ville komme til at gå.

Odense er forandret sammen med letbanen. Hele anlægget snor sig gennem gaderne og giver på mange måder et helt nyt indtryk på sin 14,5 kilometer rute. Vi har samlet nogle af billederne fra før og efter, som du kan se her.