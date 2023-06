Letbanen holder delvist stille flere uger endnu

Rejsende i Odense skal fortsat væbne sig med tålmodighed.

Odense Letbane har onsdag meldt ud, at der kommer til at gå to til fire uger, før den igen kører normalt.

Det oplyser Odense Letbanes direktør til TV 2 Fyn.

- Vi har været i gang med at udbedre fejlen, men vi er fortsat i gang med at foretage yderligere undersøgelser, så vi dermed kan give et mere eksakt tidspunkt, siger Dan Ravn, administrerende direktør hos Odense Letbane til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Jeg kan selvfølgelig ikke garantere for, om det er noget som ikke kommer til at vare længere. Men lige nu er vi ret overbeviste om, at vi kan holde os inden for de to til fire uger.

Letbanen har holdt stille de seneste uger mellem Ikea og Tarup Center, hvor der har været indsat erstatningsbusser. Her har letbanen været delvist indstillet siden 11. juni.

Det skyldes, at man er i gang med at undersøge og udbedre en række berørte facadeankre på letbanens køreledninger.