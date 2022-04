Letbanen i Odense: Støj kan godt påvirke sundheden, vurderer læge

Og han tilføjer:

- En anden ting er lydisolering af ruder, hvor lydisolerede vinduer er en rigtig god ting.

Når det kommer til rumlen og vibrationer, så kender Jesper Hvass Schmidt ikke svaret på, hvad det præcist er, der kan gøres.

- Men det vil være sådan noget, man selvfølgelig skal kigge på for at prøve at sætte påvirkningen ned.

Ifølge Odense Letbane, så er der allerede adskillige steder arbejdet for at vibrationsdæmpe langs ruten, for eksempel med vibrationsdæmpende måtter. Det kan du læse mere om i denne faktaboks: