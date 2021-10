Letbanen i økonomisk strid: Rådmand frygter, det ender med besparelser

Odense Letbane skriver i halvårsrapporten, de på nuværende tidspunkt forventer, "at de samlede omkostninger kan holdes indenfor det samlede anlægsbudget inklusiv de endnu ikke frigivne centrale reserver".

Odense Letbane siger, at de forventer, at kunneholde budgettet - også medregnet reserverne. Må du ikke stole på det?

- Jeg har adskillige gange fået at vide, at budgettet holdt, hvorefter det er overskredet massivt. Når letbanen siger, at økonomiske overskridelser kan ske, så sker det som regel, lyder det fra by- og kulturrådmanden.

Han har nu skrevet til Odenses stadsdirektør Stefan Birkebjerg for at få svar på en række spørgsmål.

- Det her er ny information, og derfor forventer jeg svar på størrelsen på det økonomiske krav, om det har konsekvenser for, hvornår letbanen kører, og hvad de økonomiske konsekvenser bliver for Odense, siger han.

I halvårsrapporten fremgår det desuden, at Odense Letbane vil indlede en proces med bidragsyderne omkring en eventuel frigivelse af de centrale reserver, når de økonomiske konsekvenser kendes. Det er forventningen, at det bliver i efteråret 2021.